Haaland-Zukunft entscheidet sich frühestens im Mai

Um Erling Haaland ranken sich Gerüchte, er könnte Borussia Dortmund bereits im Sommer verlassen. Bezüglich dieser Entscheidung soll sich frühestens im Mai festgelegt werden.

Erling Haaland ist noch vertraglich bis 2024 an Borussia Dortmund gebunden. Im kommenden Jahr 2022 soll eine in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von rund 100 Millionen Euro greifen können, in diesem Sommer würde der BVB offenbar 180 Millionen Euro verlangen.

Wie nun der italienische Transferexperte Fabrizio Romano in einer Kolumne für “Benchwarmers” berichtet, sei Haaland-Vermittler Mino Raiola kein Freund von voreiligen Entscheidung. Etwaige Verhandlungen werden demnach erst nach Ende April stattfinden.

Allen voran Manchester City, Manchester United, Real Madrid und dem FC Barcelona wird in diesem Sommer starkes Interesse nachgesagt. Haalands Zukunft sei laut Romano aber vor allem auch abhängig davon, ob der BVB in dieser Saison noch die Champions-League-Qualifikation perfekt machen kann oder nicht.

adk 28 März, 2021 14:55