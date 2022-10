Harte Kritik für Modeste: «Sie spielen im Moment zu zehnt»

Anthony Modeste präsentiert sich im Trikot von Borussia Dortmund harmlos. Deswegen muss der Stürmer mit Kritik leben.

Bei Borussia Dortmunds 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln blieb Anthony Modeste ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub abermals ohne Tor. Der Franzose steht nach neun Pflichtspielen für den BVB erst bei einem Tor.

Nach der Pleite in Köln rechnete «Sky»-Experte Dietmar Hamann mit Modeste ab: «Sie spielen im Moment zu zehnt.» Der frühere Bundesliga-Verteidiger meinte: «Er kommt gar nicht mehr in die Räume, um den Ball zu attackieren.» Seine Forderung: «Es ist dringend an der Zeit, dass Moukoko seine Chance bekommt.» Der 17-jährige Youngster steht immerhin bei zwei Toren aus neun Pflichtspielen.

adk 2 Oktober, 2022 15:17