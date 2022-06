Hoffenheim öffnet Nationalspieler David Raum die Türe für einen Wechsel

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Nationalspieler David Raum erst Anfang dieses Jahres bis 2026 verlängert. Seine starken Leistungen im Verein und auch in der deutschen Nationalmannschaft haben nun aber zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen. Die Kraichgauer schliessen einen Transfer des 24-jährigen Linksverteidigers noch in diesem Sommer inzwischen nicht mehr aus.

Die Worte von Sportdirektor Alexander Rosen auf einer Pressekonferenz am Freitag deuten jedenfalls an, dass Raum keineswegs unverkäuflich ist. “Wir würden David natürlich gern behalten. Am Ende des Tages kommt es auf den Markt an”, sagt der TSG-Verantwortliche und ergänzt: “Die Gelassenheit, die wir im Umgang mit solchen Themen haben, zeichnet uns aber aus. Egal, wie die Entscheidung ausfallen wird, wir sind gut aufgestellt, werden einen starken Kader haben.”

Borussia Dortmund soll grosses Interesse an Raum bekunden. Doch auch Vereine aus der Premier League wurden bereits auf den Linksfuss aufmerksam. Als Ablöse stehen 30 bis 35 Mio. Euro im Raum. Angeblich würde der Nationalspieler gerne nach Dortmund wechseln. Dort müssten aber zunächst Raphaël Guerreiro (28) oder Nico Schulz (29) den Klub verlassen, damit es Platz im Kader gibt.

psc 24 Juni, 2022 16:06