So steht es um die Jobsicherheit von BVB-Trainer Marco Rose

Borussia Dortmund hat am Samstagabend das Topspiel gegen RB Leipzig mehr oder weniger klanglos mit 1:4 verloren. Trainer Marco Rose bleibt dennoch unangetastet.

Auch wenn der BVB auch in dieser Saison ohne Titel bleibt und mit der Heimpleite gegen Leipzig einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen musste, muss sich Rose laut “Bild”-Reporter Sebastian Kolsberger keine Sorgen um seine Jobsicherheit machen. Die BVB-Verantwortlichen um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc und dessen Nachfolger Sebastian Kehl denken demnach nicht ernsthaft über eine Absetzung des 45-Jährigen nach, der auf diese Saison hin von Ligakonkurrent Gladbach verpflichtet wurde. Solange die Champions League-Qualifikation nicht in Gefahr ist, bleibt dies auch so.

Vielmehr sollen die Spieler stärker in die Pflicht genommen werden. Konkret wird es im Sommer auch zu einem Umbruch kommen. Mit Neuzugängen und auch einigen Abgängen sollen neue Impulse gesetzt werden.

psc 4 April, 2022 10:45