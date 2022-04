Madrid hat Talent im Visier

Auf der Titelseite der spanischen Sportzeitung „AS“ war vor einigen Tagen das Bild von Jude Bellingham zusehen. Die Überschrift lautete:„Bellingham para 2023“, Bellingham für 2023. Real Madrid hat den hochtalentierten Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund ins Visier genommen.

Laut dem Bericht der „AS“ soll der Engländer Nachfolger von keinem Geringeren als der Vereinslegende Luka Modrić werden. Der Kroate ist zwar etwas in die Jahre gekommen, spielt aber immer noch auf hohem Niveau. Laut „AS“ möchte Real daher weiter mit Modrić zusammenarbeiten und wird ihm eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr anbieten. 2023 soll dann Jude Bellingham der Nachfolger werden. Auch Lothar Matthäus, für gewöhnlich sehr gut vernetzt, äußerte sich am Samstag bei „Sky“ in diese Richtung. Er bestätigte Reals Interesse an Bellingham. Allen Beteiligten ist aber klar, dass eine Verpflichtung Bellinghams nicht günstig werden würde. Der englische Nationalspieler hat einen Marktwert von 75 Millionen.

soe 3 April, 2022 13:22