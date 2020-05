Mahmoud Dahoud hat nach starkem Auftritt Ziel vor Augen

Die Verletzungen von Axel Witsel und Emre Can boten Mahmoud Dahoud eine grosse Chance – die er zu nutzen vermochte.

Beim 4:0-Sieg der Dortmunder im Revierderby gegen Schalke 04 zog der 24-Jährige im Zentrum des BVB neben Thomas Delaney die Fäden und konnte brillieren. In der Vergangenheit wurde über einen allfälligen Wechselwunsch von Dahoud berichtet, da er beim Dortmunder Trainer Lucien Favre lange Zeit nicht erste Wahl war.

Sein Berater Reza Fazeli betonte aber schon damals, dass an den Gerüchten über einen Wechselwunsch nichts dran ist und sich der Spielmacher durchsetzen will. Dahoud steht in Dortmund bis 2022 unter Vertrag. Nach seinem starken Auftritt beim Bundesliga-Restart gegen Schalke 04 wird er weitere Einsatzchancen erhalten.

