Memphis Depay als Sancho-Nachfolger zum BVB?

Jadon Sancho ist beim BVB weiterhin ein Wechselkandidat. Als Ersatz ist nun Memphis Depay im Gespräch.

Der niederländische Nationalspieler schnürt seine Schuhe seit mittlerweile dreieinhalb Jahre erfolgreich für Olympique Lyon. In dieser Saison war er vor dem coronabedingten vorzeitigen Saisonende mit neun Toren und zwei Assists in der Ligue 1 sehr erfolgreich. In der Champions League traf er ebenfalls fünfmal und hofft mit seinem Team im Achtelfinale auf ein Weiterkommen gegen Juventus. Laut “Bild” ist Memphis Depay jetzt ein Thema als Sancho-Nachfolger.

Der englische Nationalspieler wird weiterhin von Manchester United umgarnt. Die Red Devils wollen erst einmal ausloten, ob der BVB tatsächlich an seiner Ablöseforderung in Höhe von 120 Mio. Euro festhält. Noch könnte sich ein allfälliger Transfer etwas hinziehen. Entsprechend wird auch die Personalie Depay in Dortmund noch nicht brandheiss. Im Falle eines Sancho-Abgangs könnte sie dies aber rasch geschehen.

psc 30 Juli, 2020 23:22