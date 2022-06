Neue Idee für die Haaland-Nachfolge: Der BVB befasst sich mit Amine Gouiri

Borussia Dortmund wird im Sturm auf jeden Fall noch einen Ersatz für den zu Manchester City gewechselten Erling Haaland verpflichten. Eine Option ist offenbar auch Amine Gouiri von der OGC Nizza.

Gemäss “L’Équipe” befassen sich die BVB-Verantwortlichen neben Sébastien Haller von Ajax Amsterdam und Sasa Kalajdzac vom VfB Stuttgart auch mit dem 22-jährigen Franzosen. Gouiri erzielte in der abgelaufenen Ligue 1-Saison zehn Tore und steuerte weitere neun Assists bei. Mit 1.80 Meter Körpergrösse ist er nicht ganz so gross und physisch stark wie Haller und Kalajdzac, an Torgefahr mangelt es ihm aber nachweislich nicht.

Gouiri steht in Nizza bis 2024 unter Vertrag.

