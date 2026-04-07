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Thema als Guirassy-Nachfolger

Nick Woltemade ist bei Borussia Dortmund ein Faktor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 7 April, 2026 10:29
Nick Woltemade ist bei Borussia Dortmund ein Faktor

Borussia Dortmund könnte im Sommer insbesondere in der Offensive einige Wechsel vornehmen. Im Fokus steht nun auch Nick Woltemade.

Der deutsche Nationalspieler wechselte erst im vergangenen Sommer für 75 Mio. Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Nach einem guten Start musste der 24-Jährige zuletzt unten durch: Trainer Eddie Howe vertraute ihm im Angriff nicht mehr und setzte ihn häufig lediglich als Joker, oder wie im Champions League-Achtelfinale gegen den FC Barcelona gar nicht, ein. Ein neuerlicher Woltemade-Wechsel nach dieser Saison ist nicht ausgeschlossen.

Dabei bringt die «Bild» nun Borussia Dortmund ins Spiel: Dort steht möglicherweise ein Abgang von Serhou Guirassy bevor. Woltemdate wird als potentieller Nachfolger gehandelt. Ein definitiver Wechsel ist für den BVB aus Kostengründen sicherlich nicht machbar: Woltemade steht in Newcastle langfristig bis 2031 unter Vertrag und die Magpies würden ihn sicherlich nicht mit Verlust abgeben.

Eine Leihe ist für Dortmund aber durchaus denkbar. Den Klubverantwortlichen um Geschäftsführer Lars Ricken und dem neuen Sportdirektor Ole Book gefällt das Profil von Woltemade demnach sehr. Der hat seine Tauglichkeit in der Bundesliga in der vergangenen Saison eindrücklich unter Beweis gestellt. Letzten Sommer war er in der Folge sogar bei den Bayern ein Thema, die die hohen Ablöseforderungen von Stuttgart aber nicht erfüllen wollten.

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