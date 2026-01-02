SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Für den Wechsel

Pascal Gross wird bei Borussia Dortmund freigestellt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Januar, 2026 11:34
Borussia Dortmund gibt bekannt, dass Pascal Gross freigestellt wurde.

Der Mittelfeldspieler wechselt gemäss übereinstimmenden Berichten zu seinem Ex-Klub Brighton & Hove Albion zurück. Final über die Bühne gegangen ist der Deal noch nicht. Der BVB teilt nun aber erst einmal mit, dass Gross nicht ins Trainingslager nach Marbella mitreist. Stattdessen sei er «für Gespräche mit einem anderen Verein freigestellt» worden.

Die Ablöse für den 34-jährigen Routinier soll rund 3 Mio. Euro betragen. Läuft alles nach Plan, wird der Transfer in Kürze fix verkündet.

Gross wechselte im Sommer 2024 ablösefrei von Brighton nach Dortmund, hat dort zuletzt allerdings keine zentrale Rolle mehr gespielt.

