Perfekt: Eintracht Frankfurt leiht BVB-Stürmer Ansgar Knauff aus

Der Wechsel von Dortmunds Angreifer Ansgar Knauff zu Eintracht Frankfurt ist perfekt.

Der 20-jährige Flügelstürmer wird für 18 Monate bis Juni 2023 bei den hessen spielen. Zuvor hat er seinen Vertrag beim BVB um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. In Frankfurt soll Knauff jene Spielpraxis erhalten, die ihm in Dortmund bislang aufgrund der grossen Konkurrenz meistens verwehrt wird. Die Eintracht hat ihn schon länger im Visier.

Knauff hat am Donnerstag die medizinischen Tests absolviert und trainiert bereits in Frankfurt – derzeit noch individuell. Die Integration ins Mannschaftstraining wird aber in Kürze erfolgen.

psc 20 Januar, 2022 15:51