Perfekt: Manuel Akanji erhält bei ManCity einen langfristigen Vertrag

Der Wechsel des Schweizer Nati-Stars Manuel Akanji von Borussia Dortmund zu Manchester City ist perfekt.

Der 27-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei den Skyblues einen langfristigen Vertrag bis 2027. Er kassiert künftig ein Jahressalär von rund 8 Mio. Euro. Die Ablöse für Akanji beträgt 17,5 Mio. Euro und kann durch Bonuszahlungen noch steigen.

Für den Abwehrspieler geht mit dem Wechsel in die Premier League ein grosser Wunsch in Erfüllung, auch wenn er in der Vergangenheit schon sagte, dass Stadtrivale Manchester United eigentlich sein Lieblingsklub sei.

Bei den Citizens trifft er mit Ruben Dias, John Stones, Aymeric Laporte und Nathan Aké auf starke Konkurrenz auf seiner Position. Durch die vielen Pflichtspiele, die für den englischen Meister anstehen, wird Akanji aber sicherlich zu Einsätzen gelangen. Sein Ziel ist es, sich als Stammspieler durchzusetzen.

https://twitter.com/ManCity/status/1565263291529691139

psc 1 September, 2022 11:11