Schlechte Nachrichten für den BVB: Haaland reist nicht nach Glasgow

Borussia Dortmund muss die erhoffte Aufholjagd gegen die Rangers in den Europa League-Playoffs ohne Erling Haaland in Angriff nehmen.

Der norwegische Jungstar sass gemäss übereinstimmenden deutschen Medienberichten nicht an Bord des Flugzeugs, das die BVB-Profis nach Glasgow bringt. Laut “Bild” kann Haaland nach seinem Muskelfaserriss noch nicht richtig springen und schiessen. Ein Einsatz am Donnerstag sei deshalb ausgeschlossen. Stattdessen arbeitet der Torjäger weiterhin in Dortmund an seinem Comeback. Unter Umständen könnte es für die Bundesliga-Partie beim FC Augsburg am Sonntag reichen.

Der BVB muss in Glasgow eine 2:4-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Der 6:0-Sieg gegen Gladbach, wo vor allem Kapitän Marco Reus brillierte, hat sicherlich viel Selbstvertrauen gegeben. Ob die Dortmunder dieses auch in das Ibrox Stadium mitnehmen, bleibt aber vorderhand ungewiss.

psc 23 Februar, 2022 10:55