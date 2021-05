Schock: BVB-Torjäger Erling Haaland fällt gegen Leipzig aus

Die Verletzung von Erling Haaland ist gravierender als angenommen. Der Torjäger wird im Spitzenspiel gegen RB Leipzig wohl fehlen.

Wie “Sky” berichtet, fehlt der 20-jährige Norweger am Freitag beim Abschlusstraining. Damit ist ein Einsatz des Angreifers bei der Partie vom Samstagabend praktisch ausgeschlossen. Haaland verpasste am vergangenen Samstag bereits das Pokalspiel gegen Holstein Kiel. Er erlitt in der Partie gegen Wolfsburg vor zwei Wochen einen Schlag und klagte im Anschluss beim Wiedereinstieg ins Training über muskuläre Probleme. Diese stellen sich als hartnäckiger heraus als zunächst vermutet.

psc 7 Mai, 2021 17:19