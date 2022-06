In der Serie A öffnet sich für BVB-Profi Nico Schulz eine Türe

Der frühere deutsche Nationalspieler Nico Schulz ist bei Borussia Dortmund schon länger nur noch zweite Wahl. Zwei Jahre vor Vertragsende könnte er den BVB in diesem Sommer verlassen. Ein Serie A-Klub zeigt nun Interesse am Linksverteidiger.

Dabei handelt es sich gemäss “Gazzetta dello Sport” um Lazio. Die Römer haben die abgelaufene Saison auf dem fünften Platz beendet und nehmen in der kommenden Saison an der Europa League teil. Für die linke Seite sucht der Verein eine Verstärkung und ist bei der Suche auf Nico Schulz gestossen. Der 29-Jährige bestritt in der letzten Saison für Dortmund 24 Spiele. Grundsätzlich hat er die Freigabe für einen Wechsel aber bereits erhalten. Von einer geforderten Ablöse von knapp 5 Mio. Euro ist die Rede. Vor drei Jahren zahlte der BVB für den damaligen Hoffenheimer noch mehr als 25 Mio. Euro.

psc 7 Juni, 2022 17:19