Wolf will beim BVB bleiben und sich unter “Rose durchsetzen”

Nach Leihen zu Hertha BSC und dem 1. FC Köln will sich Marius Wolf bei Borussia Dortmund durchsetzen. Dies betont der Flügelspieler öffentlich.

In der kommenden Saison plant Marius Wolf, Teil von Borussia Dortmund zu sein. Im Interview mit dem “Express” sagte der zuletzt an den 1. FC Köln verliehene Profi: “Ich will es noch einmal versuchen und mich unter dem neuen Coach Marco Rose durchsetzen.”

Wolf kam 2018 von Eintracht Frankfurt zum BVB und wurde nach nur einer Saison an Hertha BSC verliehen. Von Berlin aus ging es für den 26-Jährigen weiter nach Köln, wo er jüngst mit der Truppe von Trainer Friedhelm Funkel den Klassenerhalt über die Relegation schaffte. Zuletzt hatte bereits die “Bild” berichtet, dass Rose dem Aussenbahnspieler beim BVB eine Chance geben will.

adk 4 Juni, 2021 16:40