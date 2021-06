Atlético buhlt um Gladbach-Profi Jonas Hofmann

Jonas Hofmann hat sich mit einer ganz starken Saison bei Gladbach einen Platz im deutschen EM-Team gesichert. Und der 28-Jährige weckt auch Begehrlichkeiten bei ausländischen Spitzenvereinen.

Der spanische Meister Atlético klopft laut “Sport Bild” beim Flügelstürmer der Fohlen an. Die Spanier gesellen sich zu Tottenham und Chelsea, die Hofmann schon seit einiger Zeit auf ihrer Wunschliste haben. Der Angreifer ist noch bis 2023 an Gladbach gebunden. Ob er tatsächlich bleibt oder nach der EM einen Wechsel vollzieht, ist noch offen. Zunächst will er sich nun voll und ganz auf die bevorstehende Europameisterschaft konzentrieren. Danach wird er sich in aller Ruhe mit dem Thema Wechsel beschäftigen. Gladbach soll eine Ablöse von mindestens 15 Mio. Euro fordern.

