Ginter-Nachfolger gefunden: Gladbach verpflichtet Friedrich

Borussia Mönchengladbach reagiert auf den Abgang von Matthias Ginter zum Saisonende und verpflichtet Marvin Friedrich von Union Berlin.

Die Tinte ist trocken! Marvin Friedrich ist ab sofort ein Profi von Borussia Mönchengladbach. Die ‘Fohlen’ verkündeten die Verpflichtung des 28 Jahre alten Innenverteidigers, der einen Kontrakt bis 2026 erhält, am Dienstag.

🤝 Borussia Mönchengladbach hat Marvin Friedrich von Union Berlin verpflichtet. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger erhält einen bis Juni 2026 laufenden Vertrag im BORUSSIA-PARK. — Borussia (@borussia) January 11, 2022

Gladbachs Sportchef Max Eberl ist angesichts des Deals erfreut: “Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, in Marvin Friedrich einen Innenverteidiger zu Borussia zu holen, der in den vergangenen Jahren in Berlin einen hervorragenden Weg gemacht und sich zu einem der besten deutschen Abwehrspieler der Liga entwickelt hat.”

Friedrich, der zuletzt zweieinhalb Jahre für Union Berlin spielte und in Gladbach die Trikotnummer 5 erhält, sagt zu seinem Wechsel: “Zunächst einmal freue ich mich, dass es mit dem Transfer geklappt hat. Ich habe schon öfter hier gespielt und kann es kaum abwarten, im BORUSSIA-PARK aufzulaufen. Ich hoffe, dass die Fans bald wieder dabei sind. Wenn ich hier gespielt habe, war die Stimmung immer super und es hat Spass gemacht. Für mich war es ein Traum, für Gladbach zu spielen. Deswegen freue ich mich, dass der nun wahr wird.” Ob er gleich einen Stammplatz erhält, wird sich zeigen. Die Borussia sorgt jedenfalls vor und reagiert auf den bereits verkündeten Abschied von Matthias Ginter. Letzterer wird die ‘Fohlen’ zum Ende der Saison verlassen, wenn sein Vertrag ausläuft.

adk 11 Januar, 2022 17:38