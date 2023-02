Gladbach-Coach Farke erklärt Festhalten an formschwachem Nico Elvedi

Gladbach hat am Freitagabend bei Mainz 05 eine brutale 0:4-Schlappe kassiert. Der Schweizer Nationalspieler Nico Elvedi fiel mit Unsicherheiten und Fehlern mehrfach negativ auf. Trainer Daniel Farke hielt aber trotzdem am 26-jährigen Innenverteidiger fest – und erklärt nun weshalb.

Elvedi ist für den Fohlen-Coach nach wie vor unantastbar. «Weil Nico Elvedi für uns ein absoluter Führungsspieler ist», sagt Farke auf der Pressekonferenz nach der Klatsche. Grundsätzlich hält er vom Abwehrspieler enorm viel: «Für mich ist er einer der besten Innenverteidiger in Europa, wenn er in seinem Top-Flow ist. Das hat er über Jahre auch nachgewiesen. Er hat jetzt natürlich auch das eine oder andere Spiel gehabt, in dem er nicht auf seinem Top-Niveau gespielt hat. Das muss man auch ehrlich sagen und selbstkritisch sein.»

Eine Auswechslung Elvedis war für Farke in Mainz auch aus einem bestimmten Grund kein wirkliches Thema: «Ich wollte ihn auch wegen seiner Geschwindigkeit weiter im Spiel haben. Es war klar, dass wir drängen und hoch stehen mussten. Das kann Nico eigentlich sehr gut umsetzen. Es war dann eher so, dass wir offensiv denkende Spieler gebracht haben. Ich habe es jetzt nicht so gesehen, dass wir in der Innenverteidigung das Momentum des Spiels dramatisch verändern würden. Deswegen ist Nico auch weiter auf dem Platz geblieben.»

Weiter geht es für Gladbach am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg.

psc 27 Februar, 2023 11:54