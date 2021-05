Zakaria oder Ginter weg: Gladbach-Manager Max Eberl kündigt kleineren Kader an

Borussia Mönchengladbach wird in der kommenden Saison wohl nicht europäisch spielen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kaderplanung. Eine der beiden Stammkräfte Matthias Ginter oder Denis Zakaria wird wohl im Sommer verkauft.

Manager Max Eberl gibt einen Einblick in die Personalplanung. Dabei wird rasch deutlich, dass der Kader in der nächsten Saison schmaler aufgestellt sein wird. “Es ist definitiv nicht möglich, zu unserem Kader noch zwei, drei oder vier Spieler dazuzunehmen. Er wird definitiv kleiner. Nachwuchsspieler sollen wieder mehr in den Fokus rücken”, wird er von der “Bild” zitiert. Definitive Entscheidungen fallen zum Saisonende, wobei einiges schon klar ist. Oscar Wendt (35), Julio Villalba (22), Ersatzkeeper Max Grün (34) und wohl auch von Leihspieler Tino Lazaro (25) verlassen den Klub. Die Zukunft von Ibrahima Traoré, dessen Vertrag ausläuft, ist ungewiss.

Zudem wird sich Gladbach im Sommer laut “Bild” von Matthias Ginter (27) oder Denis Zakaria (24) trennen. Die Verträge der beiden laufen 2022 aus. Gladbach will zumindest mit einem von ihnen in diesem Jahr Transfererlöse einstreichen, auch wenn Gespräche über Verlängerungen mit beiden bereits stattgefunden haben. Zakaria ist vor allem in der Premier League und möglicherweise auch bei Ligakonkurrent Bayern München begehrt.

psc 14 Mai, 2021 17:26