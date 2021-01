Die Details zur Jovic-Leihe nach Frankfurt

Stürmer Luka Jovic wird für die Rückrunde an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt verliehen. Der Serbe soll bei den Hessen Selbstvertrauen tanken, ehe es wieder zu Real Madrid zurückgeht.

“Es ist fast in trockenen Tüchern. Es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, wie der Medizin-Check”, teilte Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, am Dienstag bei “Sky” mit. Wie die “Bild” unterdessen berichtet, ist die Leihe von Luka Jovic nur bis Sommer geplant. “Alles was danach ist, werden wir im Sommer neu überdenken”, so Bobic.

Dass eine Rückkehr nach Frankfurt überhaupt zustande kommen kann, liegt am Entgegenkommen von Real Madrid. Die Blancos zahlen dem Vernehmen nach weiterhin einen Grossteil des kolportierten Zehn-Millionen-Euro-Salärs. Jovic soll bei der Eintracht wieder zur Form finden und im Anschluss höchstwahrscheinlich zu den Königlichen zurückkehren. Eine Kaufoption gibt es für den Bundesligisten nämlich nicht.

adk 13 Januar, 2021 09:24