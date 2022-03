Frankfurt sichert sich Milan-Leihgabe Jens Petter Hauge definitiv

Eintracht Frankfurt wird sich den norwegischen Angreifer Jens Petter Hauge im Sommer definitiv sichern.

Der 22-Jährige ist seit vergangenem Sommer vom AC Mailand an den Bundesligisten ausgeliehen. Dort kam er bislang in 24 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Treffer. Laut “Gazzetta dello Sport” ist die Entscheidung bereits gefallen: Auch in Zukunft soll Hauge für die Eintracht auflaufen. Vollzogen wird der permanente Transfer sobald die Eintracht den Klassenerhalt mathematisch gesichert hat. Dies ist nur noch eine Frage der Zeit.

Zuletzt musste sich Hauge zwar ausschliesslich auf Jokereinsätze begnügen, künftig wird ihm aber eine grössere und wichtigere Rolle zugetraut.

psc 16 März, 2022 14:44