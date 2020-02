“Ich weiss, dass es für dich sehr viel ist und es nicht tröstet, aber du musst trotz allem stark bleiben. Das ist sicher viel einfacher gesagt als getan, aber ich bin immer für dich da, um dich zu unterstützen und ich weiss, dass du zurückkommst, um wieder zu beeindrucken”, schreibt der PSG-Stürmer. Wie der FC Barcelona am Dienstag bestätigte, hat Dembélé im Training einen einen Sehnenriss im lädierten rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Wahrscheinlich wir der 21-jährige Weltmeister den Rest der Saison verpassen. Bereits seit Ende November konnte er nicht mehr mittun. Von Mbappé und auch anderen Teamkollegen erhält er ob der Hiobsbotschaft viel Zuspruch.

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl

— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 4, 2020