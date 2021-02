La Liga-Klub ist heiss auf Eintracht-Stürmer André Silva

André Silva blüht bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison so richtig auf: Der 25-Jährige steht nach 19 Bundesliga-Spielen bereits bei 17 Treffern und ist ligaweit hinter Robert Lewandowski (24 Treffer) der zweitbeste Torschütze der Liga. Seine starken Leistungen führen dazu, das ein La Liga-Klub für ihn 30 bis 40 Mio. Euro Ablöse hinlegen könnte.

Laut einem Bericht der “AS” zeigt Atlético Madrid grosses Interesse am früheren Milan-Stürmer, der in Spanien einst Erfahrungen beim FC Sevilla sammelte. Noch steht André Silva in Frankfurt bis 2023 unter Vertrag. Grundsätzlich ist die Eintracht an einem Abgang ihres derzeit erfolgreichsten Torjägers nicht interessiert. Eine Schmerzgrenze dürfte aber bestehen, zumal auch ein Plan bestehen könnte, den bisher von Real ausgeliehenen Luka Jovic fix zurückzuholen.

Atlético soll bereit sein, für Silva 30 bis 40 Mio. Euro hinzulegen. Ob diese Summe ausreicht, wird der Sommer zeigen.

