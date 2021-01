Leihe soll fix sein! Eintracht holt Jovic zurück

Unmengen an Stürmer-Kandidaten haben sich rundum Eintracht Frankfurt in den vergangenen Wochen aufgetan. Die Wahl scheint auf einen alten Bekannten gefallen zu sein: Luka Jovic.

Luka Jovic (23) und Eintracht Frankfurt machen offenbar wieder gemeinsame Sache. Wie das serbische Portal “republika.rs” berichtet, wird der Angreifer seine Mission bei Real Madrid vorübergehend beenden und den Weg zurück an den Stadtwald einschlagen. Demnach haben sich beide Klubs auf eine sechsmonatige Ausleihe verständigt.

Für 60 Millionen Euro war Jovic vor rund anderthalb Jahren aus Frankfurt in die spanische Hauptstadt weitergezogen. Sein Engagement an der Concha Espina ist bisher allerdings von purer Ernüchterung geprägt. Für Jovic sind seit seinem Wechsel erst zwei Tore und zwei Vorlagen protokolliert.

Jovic umgeben aufgrund der misslichen Umstände in Madrid schon seit Längerem Wechselgerüchte. Der AC Mailand, West Ham United und der SSC Neapel waren in der langen Liste der Interessenten vertreten. Was eine Eintracht-Rückkehr anbelangt, galt zuletzt noch Jovics hohes Gehalt als Hindernis. Die letzte Hürde scheint nun aber aus dem Weg geräumt worden zu sein.

aoe 12 Januar, 2021 16:41