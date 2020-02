Milan plant Rebic-Kauf

Durch seine starken Leistungen in den vergangenen Wochen hat Ante Rebic offensichtlich nachhaltig für sich werben können. Der AC Mailand plant angeblich seine permanente Verpflichtung.

Nachdem es für Ante Rebic beim AC Mailand mehr schlecht als recht losging, befindet sich der Angreifer inzwischen in Topform. Allein in den letzten vier Ligaspielen traf die Leihgabe von Eintracht Frankfurt viermal. Hinzu kommt in diesem Zeitraum ein Treffer in der Coppa Italia.

“Calciomercato.com” berichtet im Zuge dessen von Gesprächen, die in nächster Zeit aufgenommen werden sollen. In den geplanten Unterredungen soll dann um die Festverpflichtung Rebics debattiert werden. Der Kroate ist noch bis Ende Juni 2021 ohne Kaufoption nach Mailand ausgeliehen.

Im Januar wurde eifrig darüber spekuliert, ob die Eintracht Rebic vorzeitig zurückholt. Mehr als Spekulation war das Ganze aber wohl nicht. “Er wird sicher irgendwann zurückkehren”, kommentierte SGE-Trainer Adi Hütter die Situation im Dezember.

aoe 16 Februar, 2020 12:19