Augsburg wird Kaufoption bei Mergim Berisha ziehen

Der FC Augsburg plant wohl langfristig mit Neo-Nationalspieler Mergim Berisha und wird die Kaufoption im Leihvertrag mit Fenerbahçe ziehen.

Für 4 Mio. Euro können die Fuggestädter den 24-jährigen Torjäger fix übernehmen. Laut «kicker» steht zu 95 Prozent fest, dass dies auch so geschehen wird. Berisha kommt beim FCA in dieser Saison bereits auf acht Ligatore und vier Asssists in 19 Bundesligaspielen.

Der Stürmer betont, dass er sich in Augsburg sehr wohlfühlt. Noch wisse er allerdings nicht, wie und wo es mit ihm in der kommenden Saison weitergeht.

psc 20 März, 2023 11:37