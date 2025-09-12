Augsburgs Trainer Sandro Wagner schwärmt für Fabian Rieder

Augsburgs Trainer Sandro Wagner ist sehr froh, ab sofort auf den Schweizer Nationalspieler Fabian Rieder zählen zu können.

Der Neo-Coach der Fuggerstädter hat ein Engagement des Allrounders persönlich forciert. "Mit Rieder haben wir jemanden, der zwischenmenschlich einfach hervorragend hierher passt und auch sportlich schon nachgewiesen hat, was er kann. Ich freue mich ganz besonders, weil ich mit ihm schon sehr lange im Austausch war und mich echt auch reingekniet habe, damit das funktioniert", sagt Wagner am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Wagner führt aus, dass auch andere Bundesligisten am Ex-Profi von Stade Rennes und dem VfB Stuttgart dran waren. Augsburg hat letztlich das Rennen gemacht und für Rieder 7 Mio. Euro gezahlt. "Es ist cool, dass er jetzt bei uns ist und es ist auch eine Auszeichnung für den FCA, weil ich weiss, dass da sehr viele dran waren. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat", so der FCA-Übungsleiter.

Nach den Einsätzen mit der Schweizer Nati ist Rieder laut Wagner "voll im Saft. Er hat Bock. Wir müssen schauen, ob wir jetzt schon einen Platz für ihn finden, aber er könnte auf jeden Fall starten, ja."

Augsburg trifft am Sonntag auswärts auf St. Pauli.

psc 12 September, 2025 17:03