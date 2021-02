Spekulation um Herrlich-Nachfolger

Beim FC Augsburg lässt sich die Trainerdiskussion nach den Negativerlebnissen der letzten Wochen nicht vermeiden. Der Stuhl von Heiko Herrlich scheint zu wackeln, zwei Nachfolger werden schon gehandelt.

Manager Stefan Reuter war nach dem 0:2 in Wolfsburg am Wochenende um Beschwichtigung der Situation bemüht. Diese ist durchaus prekär. Sieben der letzten neun Bundesliga-Spiele verlor der FC Augsburg. Reuter jedoch stellte sich demonstrativ vor Trainer Heiko Herrlich.

“Bei uns stellt sich die Trainerdiskussion nicht”, machte der Augsburger Geschäftsführer Sport in der “ARD” deutlich. Der seit Wochen anhaltende Abwärtstrend lässt aber zumindest Spekulationen um eine mögliche Herrlich-Entlassung sowie die dazugehörigen Nachfolgekandidaten nicht aus.

Mit Markus Weinzierl und Manuel Baum bringt der “kicker” zwei Namen ins Gespräch. Beide kursieren im Umfeld des FCA, heisst es im Sportfachmagazin. Mit Baum stand das Management nach der Trennung 2019 im steten Kontakt. Schon damals war nicht ausgeschlossen, dass es noch mal zu einer Zusammenarbeit kommen könnte.

Und Weinzierl? Der schied 2016 aus dem Traineramt – und hinterliess viel verbrannte Erde, vor allen Dingen in der Beziehung mit Reuter. Dass beide Seiten also noch mal ein Arbeitsverhältnis eingehen, scheint zumindest unter der Reuter-Ägide unwahrscheinlich. Doch auch der Manager steht immer mehr in der Kritik.

aoe 8 Februar, 2021 09:47