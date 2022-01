Tschechischer Jungstar Adam Hlozek bei Bayern & BVB hoch im Kurs

Sparta Prags Stürmer Adam Hlozek könnte schon bald in die Bundesliga wechseln. Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund buhlen gleich zwei Topklubs um das 19-jährige Supertalent.

Beide Vereine möchten sich die Dienste am Youngster laut “Bild” sichern. In Dortmund wird Hlozek sogar die mittelfristige Nachfolge von Erling Haaland zugetraut. Und die Bayern glauben, dass der Stürmer dereinst in die Fussstapfen von Robert Lewandowski treten könnte. Der Pole plant allerdings noch weitere Jahre an der Säbener Strasse, was eine baldige Verpflichtung von Hlozek eher unwahrscheinlich macht. Jedenfalls müsste er sich wohl noch eine Weile hinten anstehen.

Hlozeks Vertrag in Prag läuft bis 2024. Als Ablöse werden bereits 25 Mio. Euro gefordert.

psc 18 Januar, 2022 16:12