So gut wie sicher: Nübel verlässt die Bayern definitiv

Alexander Nübel wird den FC Bayern im Sommer mit grosser Wahrscheinlichkeit endgültig verlassen.

Eine Rückkehr nach München kommt für den 26-Jährigen laut "Sky" nicht infrage, auch wenn er bis 2025 unter Vertrag steht. Grund dafür ist die Goalie-Situation der Münchner, wo mit Manuel Neuer und Yann Sommer derzeit für die kommende Saison bereits zwei potentielle Nummern 1 unter Vertrag stehen. Nübel und seine Berater haben bereits vor Jahresfrist klargemacht, dass sich der Keeper beim deutschen Rekordmeister nicht mehr auf die Ersatzbank setzen wird.

Die Münchner hören sich Angebote für Nübel, der seit 2021 an Monaco in die Ligue 1 ausgeliehen ist, an. Als Ablöse werden angeblich 15 bis 20 Mio. Euro gefordert. Konkrete Offerten sind bislang nicht eingegangen.

psc 23 Mai, 2023 14:05