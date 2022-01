Barça scharf auf Süle: Bayern-Verteidiger weiss vom Interesse

Angeblich soll sich der FC Barcelona mit einer Verpflichtung von Niklas Süle befassen. Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg zeigen die Katalanen durchaus Interesse am Defensivspieler des FC Bayern, der Spieler sei davon auch in Kenntnis gesetzt.

Update #Süle: Yes, @FCBarcelona is interested in signing him in summer as a free agent (according to BILD) and the player is aware of it – but everything is far away from being hot. @SkySportsNews

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 14, 2022