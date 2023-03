Die Bayern haben schon über Kaufoption bei Cancelo entschieden

Der FC Bayern wird die Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro für Aussenverteidiger João Cancelo nicht ziehen.

Diese Klausel wurde mit Manchester City bei der Vereinbarung des Leihgeschäfts Ende Januar verankert. Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk ist den Münchnern der Preis für den 28-jährigen Portugiesen zu hoch. Cancelo konnte in den ersten Wochen in München zu wenig überzeugen, auch wenn er am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg mit einer starken Leistung glänzen konnte.

Die Bayern haben Cancelo und dessen Berater Jorge Mendes demnach sogar schon mitgeteilt, dass die Option nicht gezogen wird. Somit kann sich dieser anderweitig orientieren. Angeblich interessieren sich die spanischen Topklubs Real Madrid und Barça für ihn. Auch bei diesen Klubs stellt sich allerdings die Frage, ob sie 70 Mio. Euro hinblättern würden.

Eine Restchance auf einen Cancelo-Verbleib in München gibt es noch, falls der Preis deutlich sinkt.

