Bayern-Leihgabe Daniel Peretz hat klare Absicht im Winter

Keeper Daniel Peretz wird den Hamburger SV im Winter wohl nach nur einem halben Jahr verlassen.

Der 25-jährige Israeli wechselte im Sommer auf Leihbasis vom FC Bayern zum Bundesliga-Aufsteiger und hoffte sich dort als Nummer 1 durchzusetzen. Dies ist Peretz allerdings nicht gelungen: Daniel Heuer Fernandes hat seinen Stammplatz behalten. Peretz kam erst in einem einzigen Spiel im DFB-Pokal zum Einsatz.

Wie im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" verraten wird, zeichnet sich nun ein neuerlicher Wechsel ab: Die Leihe beim HSV wird wohl vorzeitig abgebrochen. Für den Torhüter könnte es ins Ausland gehen. Interesse gebe es aus Frankreich, Italien und auch der zweiten englischen Liga. Peretz fordert klare Aussichten auf einen Stammplatz. Diesen hat er wegen der mangelnden Einsätze inzwischen auch in der israelischen Nationalmannschaft verloren.

Peter Schneiter 7 November, 2025 10:58