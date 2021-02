Der FC Bayern zieht sich aus dem Rennen um einen Verteidiger zurück

Der FC Bayern interessiert sich nicht länger für die Dienste von Rechtsverteidiger Max Aarons.

Der 21-jährige Engländer wird schon sehr lange und immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind es aber Quellen aus dem Umfeld von Norwich City, wo Aarons bis 2024 unter Vertrag steht, die diese Gerüchte aktiv streuen sollen. Laut “Bild” ist ein Transfer des Youngsters an die Säbener Strasse alles andere als konkret. Zwar habe man sich in der Vergangenheit durchaus einmal mit dem Spieler beschäftigt, inzwischen nehme man aber Abstand von einem möglichen Engagement.

Der Preistreiberei von Norwich will man keine weitere Nahrung geben.

