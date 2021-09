Bayern-Profi Bouna Sarr könnte doch noch wechseln

Rechtsverteidiger Bouna Sarr könnte den FC Bayern in den kommenden Tagen doch noch verlassen.

Der türkische Spitzenklub Besiktas wirft laut “Foot Mercato” weiterhin ein Auge auf den 29-jährigen Abwehrspieler. Das Transferfenster in der Türkei schliesst erst am 8. September, Wechsel sind also noch möglich. Zuletzt sicherte sich Besiktas bereits Barça-Profi Miralem Pjanic, nun besteht auch Interesse an Bouna Sarr.

Ob dieser Transfer zu realisieren ist, bleibt jedoch fraglich. Der französische Verteidiger hat bisher sämtliche Offerten abgelehnt und betonte mehrfach, dass er in München bleiben will und sich da durchsetzen möchte. Sein Vertrag läuft bis 2024.

psc 3 September, 2021 11:11