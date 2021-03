Bayern-Profi Douglas Costa: Rückkehr nach Brasilien?

Der brasilianische Flügelstürmer Douglas Costa könnte im Sommer nach elfeinhalb Jahren wieder in die Heimat führen.

Wie “UOL Esporte” berichtet, hat der brasilianische Spitzenklub Grêmio Porto Alegre Kontakt zum 30-jährigen Angreifer aufgenommen. Douglas Costa ist in dieser Saison von Juventus an den FC Bayern ausgeliehen. Eine Weiterbeschäftigung in München wird es wohl nicht geben. Und auch die Turiner planen trotz Vertrag bis 2022 nicht mehr mit dem ehemaligen Nationalspieler. Ein neuerlicher Transfer ist wahrscheinlich. Ob er Europa aber tatsächlich den Rücken kehrt und die Heimat reist, ist noch ungewiss.

psc 18 März, 2021 11:46