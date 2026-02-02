SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wechsel fix

Bayern-Talent Adin Licina wechselt ablösefrei zu Juventus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 13:43
Sturmtalent Adin Licina verlässt den FC Bayern ein halbes Jahr vor Vertragsende und wechselt zu Juventus.

Die Turiner zahlen für den 19-jährigen Angreifer keine Ablöse. Der deutsche Rekordmeister sichert sich dafür eine Beteiligung an einem allfälligen Weiterverkauf. 30 Prozent der Einnahmen gingen an die Bayern. Licina ist bei Juve für den Rest dieser Saison primär in der Next Gen-Mannschaft eingeplant. Er wird aber regelmässig mit den Profis trainieren.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund sagt zum Transfer: «Adin Licina ist als junges Talent zum FC Bayern gekommen, wurde an unserem Campus entwickelt und sucht nun seinen Weg im internationalen Spitzenfußball. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.»

Der Vertrag von Licina bei Juve läuft bis 2029.

