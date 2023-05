Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez liegt Angebot von PSG vor

Eigentlich schien eine Vertragsverlängerung von Lucas Hernandez beim FC Bayern nur noch Formsache. Nun grätscht aber Paris St. Germain dazwischen.

Laut "Foot Mercato" und "Sport 1" wollen die Franzosen den 27-jährigen Abwehrspieler unter Vertrag nehmen. Ein Angebot soll bereits vorliegen. Hernandez ist derzeit noch bis 2024 an die Bayern gebunden. Die Gespräche mit den Münchnern sollen nun erst einmal auf Eis liegen.

Der Verteidiger kehrte nach seinem Kreuzbandriss an der WM in Katar in dieser Woche ins Mannschaftstraining der Münchner zurück. Dass er nächste Saison auch noch an der Säbener Strasse trainiert und in der Allianz Arena spielt, scheint plötzlich nicht mehr garantiert zu sein. Auch ein spanischer und ein englischer Verein haben Interesse am Nationalspieler deponiert.

Update: Gemäss "L'Équipe" besteht zwischen den Bayern und Hernandez sogar schon eine Einigung.

psc 25 Mai, 2023 10:39