Bayern würde Hernandez und Pavard ziehen lassen

Der FC Bayern gerät bei Lucas Hernandez und Benjamin Pavard unter Druck: Beide Profis werden die Münchner wohl im Sommer verlassen.

Die Verträge von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard laufen beim FC Bayern 2024 aus. Und beide französischen Nationalspieler haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge gegen eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister entschieden. Vor diesem Hintergrund böte sich für Bayern im Sommer die letzte grosse Möglichkeit, hohe Ablösen zu generieren.

Und das haben die Münchner auch vor. Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg schwebt den Bayern für Hernandez rund 60 Mio. Euro plus Boni vor. Für Pavard sollen es 30-40 Mio. Euro plus Boni sein, wobei bei ihm auch ein Spielertausch (plus Ablöse) denkbar wäre. Während Hernandez bei PSG landen könnte, könnte es Pavard zu Real Madrid, dem FC Barcelona, dem FC Liverpool, Manchester United, Manchester City oder Inter Mailand ziehen.

adk 3 Juni, 2023 10:41