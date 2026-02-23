Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

In jüngerer Vergangenheit gab es immer wieder Berichte, wonach Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes beim FC Bayern ein Thema sei. Dem ist offenbar nicht so.

Nach Angaben von «CaughtOffside» beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl nicht wirklich mit dem 31-jährigen Spielmacher. Die hohen Gehaltsforderungen und auch das fortgeschrittene Alter schliessen einen Transfer für die Bayern offenbar aus. Bruno Fernandes steht in Manchester noch bis 2027 unter Vertrag. Er läuft bereits seit mehr als sechs Jahren für den Premier League-Klub auf.

Vor allem saudische Vereine haben in der Vergangenheit versucht, ihn abzuwerben. Dies könnten sie auch im Sommer wieder versuchen. Konkurrenz aus München erhalten sie dann nicht. Die Lücke, die durch den Abgang von Leon Goretzka entsteht, wird anderweitig geschlossen.

Fernandes soll bei den Red Devils zurzeit rund 340’000 Euro pro Woche kassieren. Seine Forderungen bei einem Wechsel sollen sogar bei einem Wochensalär von 450’000 Euro liegen. Diesen Preis sind die Bayern nicht bereit zu zahlen.