SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 14:45
Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

In jüngerer Vergangenheit gab es immer wieder Berichte, wonach Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes beim FC Bayern ein Thema sei. Dem ist offenbar nicht so.

Nach Angaben von «CaughtOffside» beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl nicht wirklich mit dem 31-jährigen Spielmacher. Die hohen Gehaltsforderungen und auch das fortgeschrittene Alter schliessen einen Transfer für die Bayern offenbar aus. Bruno Fernandes steht in Manchester noch bis 2027 unter Vertrag. Er läuft bereits seit mehr als sechs Jahren für den Premier League-Klub auf.

Vor allem saudische Vereine haben in der Vergangenheit versucht, ihn abzuwerben. Dies könnten sie auch im Sommer wieder versuchen. Konkurrenz aus München erhalten sie dann nicht. Die Lücke, die durch den Abgang von Leon Goretzka entsteht, wird anderweitig geschlossen.

Fernandes soll bei den Red Devils zurzeit rund 340’000 Euro pro Woche kassieren. Seine Forderungen bei einem Wechsel sollen sogar bei einem Wochensalär von 450’000 Euro liegen. Diesen Preis sind die Bayern nicht bereit zu zahlen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Nicht im Fokus

Bruno Fernandes spielt in den Bayern-Planungen keine Rolle

23.02.2026 - 14:45
Mit 18. Geburtstag

Der Vertrag von Bayerns Jungstar Lennart Karl hat sich verlängert

23.02.2026 - 10:22
Fede Valverde

Bayern-Coach Kompany wünscht sich einen bestimmten Spieler von Real Madrid

23.02.2026 - 09:15
Rückkehr nach Deutschland

Bayern beobachtet deutschen Nationalstürmer

22.02.2026 - 19:31
Aktueller Stammspieler

Deutscher Innenverteidiger in Europa heiss begehrt

22.02.2026 - 14:07
Abschied wahrscheinlich

Bayern beobachtet Brown – Frankfurt bereitet sich auf Angebote vor

22.02.2026 - 11:31
Konkurrenz aus der Bundesliga

RB Leipzig im Rennen um Nantes-Talent Tati

22.02.2026 - 11:03
Wegen Aussagen über Vinicius

Vincent Kompany kritisiert Aussagen von José Mourinho scharf

20.02.2026 - 15:33
Grosse Worte

Barça-Präsidentschaftskandidat spricht von Harry Kane-Verpflichtung

20.02.2026 - 15:16
"Vertrauen gespürt"

Dayot Upamecano verrät, weshalb er sich für Bayern und gegen Real entschied

19.02.2026 - 15:47