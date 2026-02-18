SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosse ausländische Konkurrenz

Ein Bundesliga-Klub will sich im Sommer Leon Goretzka sichern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 10:15
Ein Bundesliga-Klub will sich im Sommer Leon Goretzka sichern

Seit Ende Januar ist klar, dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen und sich ablösefrei einem anderen Verein anschliessen wird. Bislang brachten sich vor allem ausländische Klubs in Stellung. Auch ein Bundesligist mischt jedoch mit.

Nach Angaben der «Sport Bild» buhlt Bayer Leverkusen um den 30-jährigen Mittelfeldprofi. Die Klubverantwortlichen haben sich demnach bereits beim Berater von Goretzka gemeldet und sich erkundigt, ob ein Transfer realistisch ist oder für den Spielmacher ohnehin nur der Gang ins Ausland infrage kommt.

Goretzka wird wohl die Qual der Wahl haben. Klubs aus der Premier League (Tottenham), aus der Serie A (Milan) und aus La Liga (Atlético) haben ebenfalls schon Interesse angemeldet. Angeblich favorisiert er zurzeit die Option England. Dort wäre wohl auch der höchste finanzielle Verdienst möglich.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Keine Verschuldung

Der FC Bayern hat wegen leerem Festgeldkonto ein Problem mit Transfers

18.02.2026 - 12:35
"Es ist ruhig"

Konrad Laimer bestätigt Funkstille bei Vertragsgesprächen

18.02.2026 - 11:01
Grosse ausländische Konkurrenz

Ein Bundesliga-Klub will sich im Sommer Leon Goretzka sichern

18.02.2026 - 10:15
Zu viel Macht

Uli Hoeness übt scharfe Kritik an Spielerberatern und will künftig «Nein» sagen

17.02.2026 - 14:26
Künftige Pläne

Michael Olise träumt von Spanien und nicht der Premier League-Rückkehr

17.02.2026 - 11:03
rückkehr im Sommer

FC Bayern sagt Nein zu Jackson-Übernahme, aber Tür bei Chelsea geht auf

17.02.2026 - 10:10
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15
Vertragliche Hürden

Yan Diomande reagiert auf Bayern-Gerüchte

15.02.2026 - 18:29
Ohne Zeitraum

Bayern ohne Neuer: Kapitän fällt nach Verletzung vorerst aus

15.02.2026 - 14:18
Neuer Bayern-Vertrag

Es ist soweit: Dayot Upamecano hat seine Unterschrift gesetzt

13.02.2026 - 13:15