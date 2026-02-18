Ein Bundesliga-Klub will sich im Sommer Leon Goretzka sichern

Seit Ende Januar ist klar, dass Leon Goretzka den FC Bayern im Sommer verlassen und sich ablösefrei einem anderen Verein anschliessen wird. Bislang brachten sich vor allem ausländische Klubs in Stellung. Auch ein Bundesligist mischt jedoch mit.

Nach Angaben der «Sport Bild» buhlt Bayer Leverkusen um den 30-jährigen Mittelfeldprofi. Die Klubverantwortlichen haben sich demnach bereits beim Berater von Goretzka gemeldet und sich erkundigt, ob ein Transfer realistisch ist oder für den Spielmacher ohnehin nur der Gang ins Ausland infrage kommt.

Goretzka wird wohl die Qual der Wahl haben. Klubs aus der Premier League (Tottenham), aus der Serie A (Milan) und aus La Liga (Atlético) haben ebenfalls schon Interesse angemeldet. Angeblich favorisiert er zurzeit die Option England. Dort wäre wohl auch der höchste finanzielle Verdienst möglich.