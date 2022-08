Christopher Nkunku ist bald bereit für Wechsel zum FC Bayern

Die aktuelle Saison wird Christopher Nkunku definitiv noch bei RB Leipzig verbringen. Danach könnte er aber einen Wechsel zu einem noch grösseren Klub anstreben. In der Verlosung wird auch der FC Bayern sein.

Berater Pini Zahavi sorgt mit einigen brisanten Aussagen gleich selbst dafür, dass die Spekulationen über einen Nkunku-Transfer zum deutschen Rekordmeister an Fahrt aufnehmen. Er wolle auch Spieler nach München bringen und nicht nur von da weg – wie zuletzt David Alaba oder Robert Lewandowski, sagte er. Nkunku wäre ein solcher Kandidat. Der 24-jährige Franzose verlängerte zwar gerade erst bis 2026 in Leipzig, dass er diesen Kontrakt erfüllt, ist aber unwahrscheinlich.

Die Bayern müssten in der Offensive aber wohl zunächst einen Spieler abgeben, damit es überhaupt Platz für Nkunku hat. Leroy Sané könnte unter Umständen zu diesem Kandidaten werden. Der 26-jährige Flügelstürmer konnte in seinen bislang zwei Jahren in München zu selten überzeugen und zählt auch aktuell nicht zur Startelf.

psc 11 August, 2022 10:07