Alaba in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Serie A-Klub

Gerüchte um einen ablösefreien Wechsel von David Alaba im kommenden Sommer nehmen an Fahrt auf.

Wie “Sport Mediaset” berichtet, sollen sich der 29-jährige Österreicher und sein Berater Pini Zahavi bereits in konkreten Gesprächen mit Juventus befinden. Die Turiner haben in der Vergangenheit immer wieder ablösefreie Stars unter Vertrag genommen (u.a. Aaron Ramsey, Adrien Rabiot & Dani Alves). Bei Alaba soll offenbar Selbiges wieder geschehen.

Allerdings kämpft der FC Bayern weiterhin um einen Verbleib des Abwehrspielers und hat sein Angebot deponiert. Das “Problem”: Die Münchner wollen dieses offenbar nicht mehr nachbessern. Es soll bei 11 Mio. Euro plus bis zu 6 Mio. Euro Prämien liegen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt zum Vertragspoker mit dem Nationalspieler: “Wir werden David kein Ultimatum setzen oder Spielchen spielen. Wir wissen, was wir an ihm haben. Wir versuchen, ihn zu überzeugen und hoffen, dass die Unterschrift irgendwann erfolgen wird.”

psc 12 Oktober, 2020 18:55