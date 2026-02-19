SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
"Vertrauen gespürt"

Dayot Upamecano verrät, weshalb er sich für Bayern und gegen Real entschied

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 Februar, 2026 15:47
Der französische Abwehrspieler Dayot Upamecano hat sich für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern und damit auch gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. Der 27-Jährige hatte dafür ganz bestimmte Gründe.

Im Interview mit «Sky» betont der Nationalspieler, dass er sich in München weiterhin sehr wohlfühlt. «Ich habe das Vertrauen des Vereins gespürt. Wir haben einen super Trainer und eine super Mannschaft. Ich bin hier sehr zufrieden», so Upamecano nach der Unterschrift seines neuen Kontrakts, die in der vergangenen Woche nach einem mehrmonatigen Vertragspoker erfolgt ist.

Der Innenverteidiger führt aus: «Ich will einfach alles geben für den Verein sowie für die Fans und das Vertrauen zurückzahlen.» Real Madrid bekundete grosses Interesse am Verteidiger, das diesem durchaus auch geschmeichelt hat. Letztlich ist der Anker, den er sich in München gesetzt hat, aber ausschlaggebend gewesen.

Upamecano steht bei den Bayern nun bis 2031 unter Vertrag. Gleichzeitig hat er sich allerdings auch eine Ausstiegsklausel sichern lassen, die einen Abschied bereits ab 2027 vermöglichen würde. Vorerst gilt sein Fokus aber voll und ganz dem deutschen Rekordmeister. Auch die Zusammenarbeit mit Trainer Vincent Kompany schätzt er sehr: «Er ist ein sehr offener Trainer und ist immer bereit für Gespräche. Er macht das gut und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ich kann immer zu ihm kommen, wenn ich finde, dass etwas im Training nicht gepasst hat“, so der Innenverteidiger.

