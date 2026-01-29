SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 29 Januar, 2026 21:06
Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

Dayot Upamecano muss sich entscheiden, ob er das Angebot zur Vertragsverlängerung des FC Bayern annehmen will oder nicht. Die Münchner haben sogar schon für das kommende Wochenende eine Deadline gesetzt.

Wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk im «Bayern-Insider» verrät, gilt der 1. Februar als Stichtag. Bis dahin muss Upamecano entscheiden, ob er die schon seit Wochen vorliegende Offerte des deutschen Rekordmeisters akzeptiert oder eben nicht.

Der 27-jährige Franzose soll künftig ein Jahresgehalt von 20 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Er erhält ein Handgeld in Höhe von 20 Mio. Euro Handgeld kassieren und für 2027 eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 65 Mio. Euro. Der Vertrag läuft offenbar über fünf Jahre bis 2031.

Die Bayern wollen nun Klarheit: Entscheidet sich Upamecano gegen das Angebot, würden die Münchner sich umgehend nach Alternativen umsehen.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

30.01.2026 - 11:38
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

30.01.2026 - 10:18
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

30.01.2026 - 09:16
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

29.01.2026 - 21:06
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

28.01.2026 - 18:28
Klares Signal

Jonathan Tah möchte unbedingt weiterhin mit Upamecano zusammenspielen

28.01.2026 - 13:58
Für Verhandlungen

Der Atlético-Sportdirektor reist wegen Leon Goretzka nach München

27.01.2026 - 14:13
Entscheidung gefordert

Die Bayern setzen Dayot Upamecano jetzt doch eine Deadline

27.01.2026 - 11:56