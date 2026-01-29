Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

Dayot Upamecano muss sich entscheiden, ob er das Angebot zur Vertragsverlängerung des FC Bayern annehmen will oder nicht. Die Münchner haben sogar schon für das kommende Wochenende eine Deadline gesetzt.

Wie «Bild»-Fussballchef Christian Falk im «Bayern-Insider» verrät, gilt der 1. Februar als Stichtag. Bis dahin muss Upamecano entscheiden, ob er die schon seit Wochen vorliegende Offerte des deutschen Rekordmeisters akzeptiert oder eben nicht.

Der 27-jährige Franzose soll künftig ein Jahresgehalt von 20 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Er erhält ein Handgeld in Höhe von 20 Mio. Euro Handgeld kassieren und für 2027 eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 65 Mio. Euro. Der Vertrag läuft offenbar über fünf Jahre bis 2031.

Die Bayern wollen nun Klarheit: Entscheidet sich Upamecano gegen das Angebot, würden die Münchner sich umgehend nach Alternativen umsehen.