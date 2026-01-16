Entscheidendes Meeting für die Neuer-Zukunft bei den Bayern angesetzt

Noch ist unklar, ob Manuel Neuer seinen im Juni auslaufenden Vertrag beim FC Bayern noch einmal verlängert. Nun wurde definiert, wann Klarheit geschaffen wird.

Wie im «Bild»-Podcast «Bayern Insider» diskutiert wird, findet im März ein wegweisendes Treffen zwischen Neuer und der Klubführung der Bayern statt. Genutzt werden soll die Länderspielpause Ende März, in der Neuer nach seinem Rücktritt aus der DFB-Elf Zeit hat und in der der Klubfussball pausiert.

Am 27. März wird Neuer 40 Jahre alt. Der Zeitplan sieht vor, dass rund um dieses Datum eine Entscheidung getroffen wird, ob Neuer in München weitermacht oder nicht. Bislang hat sich der Keeper nicht eindeutig dazu geäussert, wie seine persönliche Planung aussieht.