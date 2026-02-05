Der FC Bayern zahlt innerhalb eines Jahres 100 Mio. Euro an Handgeldern

Der FC Bayern hat seinen Stars innerhalb eines Jahres rund 100 Mio. Euro an Handgeldern gezahlt.

Dabei ging es um Vertragsverlängerungen und auch Neuverpflichtungen, für die zusätzliche Gelder zur Verfügung gestellt wurden. Alleine die jüngst eingetütete Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27) soll zwischen 16 und 20 Mio. Euro extra gekostet haben. Auch die Vertragsabschlüsse mit Jonathan Tah (29), Tom Bischof (20), Jonas Urbig (22), Jamal Musiala (22), Alphonso Davies (25) und Joshua Kimmich (30) gingen mit Handgeldern einher. Der «kicker» rechnet vor und kommt auf eine Gesamtsumme von rund 100 Mio. Euro.

Handgelder sind im Profifussball längst Usus. Besonders hoch fallen sie jeweils aus, wenn ablösefreie Spieler verpflichtet werden oder Verlängerungen mit Profis vereinbart werden, die andere hochkarätige Optionen haben. Diesbezüglich war der deutsche Rekordmeister in den vergangenen zwölf Monaten besonders gefordert – und hat das Spiel wohl oder übel mitgespielt.

Ein Ende ist nicht in Sicht: Auch Serge Gnabry (30) und Konrad Laimer (27) sollen ihre Verträge verlängern und werden wohl «extra» belohnt. Dasselbe könnte auch bei Manuel Neuer zutreffen, falls dieser weitermacht.