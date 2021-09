FC Bayern: 2 Kandidaten für die Süle-Nachfolge

Nach wie vor ist unklar, ob Niklas Süle seinen bereits im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. Als potentielle Nachfolger werden derzeit vor allem zwei Kandidaten gehandelt.

Laut “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg rückt mit Antonio Rüdiger ein weiterer deutscher Nationalspieler in den Fokus der Münchner. Der 28-Jährige ist, wie Süle, nur noch bis Saisonende an seinen aktuellen Verein Chelsea gebunden. Er wäre also im Sommer 2022 ablösefrei zu haben. Genauso wie Matthias Ginter von Ligakonkurrent Gladbach, auf den die Bayern ebenfalls bereits seit geraumer Zeit ein Auge werfen.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Münchner in der Innenverteidigung im Hinblick auf die kommende Spielzeit aufstellen.

psc 10 September, 2021 10:50