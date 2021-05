Der FC Bayern verkündet den Abschied von Javi Martinez

Der FC Bayern hat nun offiziell bestätigt, dass Mittelfeldspieler Javi Martinez den Verein zum Saisonende verlässt.

Nach neun Jahren ist für den 32-jährigen Spanier Schluss. Javi Martínez wird zum Saisonende gemeinsam mit David Alaba, Jérôme Boateng und Cheftrainer Hansi Flick gebühren verabschiedet.

Der langjährige Bayern-Profi sagt zu seinem Abschied: “Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich neun Jahre lang Teil der FC Bayern-Familie sein durfte. Ich möchte mich bei diesem grossartigen Verein und vor allem bei unseren Fans bedanken – Ihr habt München zu meiner Heimat gemacht! Diese neun Jahre werde ich nie vergessen. Schon am ersten Tag habe ich das ,Mia san mia‘ und das Besondere am FC Bayern gespürt. Ich habe diesen Verein gelebt, immer alles für ihn gegeben und bin sehr glücklich über die vielen Titel, die wir gemeinsam gewonnen haben. Der FC Bayern und seine Fans werden immer in meinem Herzen bleiben. Muchas gracias, Dankeschön, Servus – wir sehen uns!”

Die Pokalsammlung des Defensivstrategen ist beeindruckend. Er wurde 9x Deutscher Meister, 5x DFB-Pokalsieger, 4x DFL Supercup, 2x Champions League, 2x Klub-WM und 2x UEFA Supercup. Der Weg von Martinez könnte nach Spanien zurückführen.

Der FC Bayern und @Javi8martinez sagen nach neun gemeinsamen, sehr erfolgreichen Jahren einander Servus und aus tiefstem Herzen vielen Dank.#GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) May 4, 2021

psc 4 Mai, 2021 15:35